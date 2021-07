Koniec ére mobilov

Možno si to mnoho z nás neuvedomuje, ale dostávame sa do bodu, kedy trh s mobilnými telefónmi už nemá veľmi kam rásť. Celotelový obostranný displej alebo sklápací displej nepovažujem za veľkú revolúciu.

Samozrejme každý vynález je fajn, ale v skutočnosti ho aj využijeme? Ja si myslím, že skôr nie. Napríklad aj najnovší iPhone 11 Pro nič nové významné nepriniesol. Napriek tomu si nájde svoj okruh obdivovateľov ako aj ľudí, ktorí jeho nové funkcie dokážu využiť. Bežnému používateľovi by kľudne postačoval aj iPhone 8. Podobne to je aj s inými produktami od svetových výrobcov Samsung alebo Huawei. Ale k veci.

(TrendForce)

Spoločnosť Samsung je najväčším svetovým predajcom smartfónov. Dvojku na trhu si dlhé roky držal Apple. Lenže tento rok ho predbehol čínsky Huawei. Na štvrtej priečke sa momentálne drží výrobca Xiaomi z Číny, ktorý je tiež známy aj u nás. Aj keď nie som veľmi na klebety, o Xiaomi sa hovorí ako čínskom Apple.

(Counterpoint)

Verím, že toto poradie najväčších svetových výrobcov sa môže v dohľadnej dobe znovu meniť. Nateraz prvý Samsung stráca na popularite na najväčšom trhu na svete so smartfónmi, je Čína. V roku 2013 mal juhokórejský výrobca na tomto trhu podiel 20 % a začiatkom roka 2019 to bolo len 1 %. V posledných niekoľkých rokoch sa domáci hráči ako Huawei, Oppo, Vivo a Xiaomi stali populárnejšími a podarilo sa im zachytiť podiel na trhu od spoločnosti Samsung svojím silným portfóliom produktov, dostupnými cenami, ekosystémom lokalizovaných služieb a rozsiahlymi predajnými kanálmi. Ďalšou veľkou hranicou rastu pre kórejskú technologickú firmu je India, ktorá má druhý najväčší trh so smartfónmi vo svete. Tu o svoje prvenstvo bojuje s čínskym Applom, ktorý má predpoklady stať sa svetovou jednotkou v predaji smartfónov.

Vzhľadom na rozsah cien zariadení, ktoré nie sú rovnomerne rozložené: prieskumy v USA naznačujú, že viac ako 80% tínedžerov má iPhone, zatiaľ čo situácia v Indii je do značnej miery opačná. Taktiež najnovšie správy spoločnosti Apple a Samsung ohľadom ich príjmov ukazujú, že väčšina ľudí nechce míňať tisíc dolárov za nový telefón bez ohľadu na to ako je dobrý. Dôležité je aj používanie mobilných zariadení: ľudia, ktorí nakupujú telefóny vyššej kategórie, ich zvyknú používať viac.

(WorldBank, a16z, GSMA, Apple, CNNIC, Google)

Ako môžeme vidieť na tomto grafe, na zemeguli je približne 5,3 miliardy ľudí starších ako 15 rokov. Z toho 5 miliárd má mobilný telefén. A z toho ešte okolo 4 miliardy ľudí má smartfone! Treba pripomenúť, že tých telefónov a smartfónov môže byť dokonca aj viac, pretože buď sa časom obmieňajú za novšie modely alebo osoby mladšie ako 15 rokov majú tiež svoj mobil, či smartfón. Uvedené čísla vychádzajú z toho, že značná vačšina smartfónov sú pravidelne pripojené k internetu. Bližšie informácie o pripojených mobilných zariadeniach a ako to vypadá v nasledujúcich rokoch, nájdeš na stránke GSMA. Ich analýza je veľmi rozsiahla. Rozhodne stojí za preštudovanie.

Ako som sa dostal k číslu 4 miliardám používateľov smartfónov?

Začiatkom tohto roka spoločnosť Apple prišla s číslom, že má 900 miliónov aktívnych iPhone-ov.

Spoločnosť Google na tohtoročnej konferencii IO uviedla, že existuje 2,5 miliardy aktívnych zariadení s OS Android a z toho približne 95 % z nich sú telefóny.

Čísla od Google nezahŕňajú telefóny s Androidom z Číny, ktoré neprichádzajú so žiadnymi službami Google (naopak, čísla spoločnosti Apple zahŕňajú iOS zariadenia v Číne). Čínska vláda odhaduje, že niečo vyše 800 miliónov inteligentných telefónov sú pripojené na internet. Približne 20% z nich sú telefóny iPhone, z vyšných okolo 640 miliónov telefónov beží na Android-e. Dokonca aj v práci sa pravidelne stretávam so zariadeniami, ktoré bežia na Android-e, ktorý je značne okresaný a upravený výrobcami z tejto veľkej krajiny.

(neznámy)

Ktorá platforma je najpoužívanejšia? Vojny na platforme sa skončili dávno a Apple a Google zvíťazili (aspoň mimo Číny). Na grafe vyššie, dominancia mobilného operačného systému Android je naozaj vysoká. Tu sa celkom hodí citát od Sundar Pichai, CEO Alphabet, ktorý raz povedal: „Rozhodne investujeme do Androidu so zameraním na ďalšiu miliardu používateľov“. Celkom mu to vyšlo.

(Scott Galloway – Veľká štvorka, str. 74 (Vydavateľstvo Premedia 2019))

To najzaujímavejšie na koniec. Je pravda, že podiel iPhone-u na trhu až tak veľký nie je, ale tým, že sa Steve Jobs so svojím Apple-om rozhodol ísť cestou vzácnosti inšpirovaný segmentom luxusného priemyslu, dosiahol nadmerné, nepochopiteľné zisky, aké iné firmy len sotva dokážu napodobniť. Kalifornská firma v roku 2016 ovládala 14,6 % globálneho trhu so smartfónami, pritom jej podiel na globálnych ziskoch dosahovala až 79 %. Škoda je, že tento graf nie je aktuálnejší. Ale z predchádzajúcich grafov je zrejmé, že pozícia Applu sa so smartfónmi zmenšila na 10,1 % podiel.

Tak ako to bolo pred rokmi s osobnými počítačmi, podobne to je aj s trhom smartfónov, ktorý sa pomaly nasycuje a spomaľuje. Zvrat môže priniesť naozaj veľká novinka, ktorá by priniesla nový vietor do plachiet. Toto spomalenie si uvedomujú aj všetci výrobcovia. Čo bude ďalej? Nechajme sa prekvapiť.