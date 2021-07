Tesla a jej tajomstvo konkurenčnej výhody

Tesla je jedna z mála firiem zaoberajúca sa čistými technológiami, ktorá vznikla v prvom desaťročí tohto storočia a stále sa jej darí.

Mnoho firiem, ktoré vznikli v rovnakom období zanikli, pretože zakladatelia boli príliš optimistickí a s nimi aj investori. Tento optimizmus viedol k bubline čistých technológií.

Väčšina firiem, ktoré sa zaoberajú čistými technológiami, skrachovala, pretože zanedbali význam jednej alebo viacerých otázok, ktoré si musí položiť každé podnikanie:

Otázka vývoja

Viem namiesto prírastkovému vylepšeniu vytvoriť prelomovú technológiu?

2. Otázka načasovania

Je teraz ten správny čas začať podnikať?

3. Otázka monopolu

Začínam s veľkým podielom na malom trhu?

4. Otázka ľudí

Mám ten správny tím ľudí?

5. Otázka distribúcie

Viem svoj produkt nie len vyrobiť, ale aj doručiť?

6. Otázka trvácnosti

Bude moja trhová pozícia udržateľná aj o 10, či 20 rokov?

7. Otázka tajomstva

Objavil som jedinečnú príležitosť, ktorú ostatní nevidia?

Bez ohľadu na to, v akom odvetví sa podniká, každý podnikateľský plán sa musí zaoberať vyššie spomenutými otázkami. Ak podnikateľ na ne nemá dobré odpovede, postretne ho nešťastie a jeho podnikanie zanikne. Keď má podnikateľ odpovede na všetkých sedem, nakloní si šťastie a dosiahne úspech. OK, mohlo by postačiť aj päť, ši šesť odpovedí.

Je ťažké sa dozvedieť, prečo zlyhala konkrétna spoločnosť zaoberajúca sa čistou technológiou, lebo s určitosťou sa takmer všetky firmy dopustili niekoľko vážnych chýb. A tým aj ich krach.

Tesla ako jedna z mála firiem, ktorá sa s týmito otázkami naozaj vyrovnala a dosiahla sedem správnych odpovedí. Jej úspech môže byť poučný pre každého.

Technológia

Technológia firmy Tesla je natoľko dobrá, že sa na ňu spoliehajú veľké automobilky. Napríklad batériu od Tesly používa Daimler, Mercedes Benz používa jej hnaciu jednotku a Toyota jej motor. Firma General Motors vytvorila tím, ktorý sleduje každý krok firmy Tesla.

Najväčším technologickým úspechom Tesly nie je žiadna jednotlivá časť, či komponent, ale jej schopnosť zlúčiť veľa komponentov do jedného výnimočného produktu. Sedan Model S od Tesly s elegantným dizajnom, je viac než len súhrnom všetkých svojich častí. Navyše, vozidlá značky Tesla majú väčšie batérie a spoločnosť prekonáva zvyšok odvetvia aj v oblasti počítačovej a softvérovej architektúry a autonómnej jazdy.

Načasovanie

V roku 2009 bolo naivné sa domnievať, že americkou vládou podporované finančné dotácie na podporu čistých technológií budú k dispozícii stále. Elon Musk to videl ako jednorázovú príležitosť, na ktorú sa veľmi nespoliehal a preto si Tesla v roku 2010 od Ministerstva energetiky USA zabezpečila pôžičku vo výške 465 milióna dolárov. Výška pôžičky je tak vysoká, že je neuveriteľná a nepredstaviteľná do dnešných dní. Lenže v roku 2010 išlo o jedinečnú príležitosť, keď to bolo možné a Tesla ju dokonale využila.

Monopol

Tesla začala s maličkým segmentom, na ktorom mohla dominovať. Išlo o trh s luxusnými športovými autami na elektrický pohon. Odvtedy, čo v roku 2008 vyšiel z výrobý prvý Roadster, Tesla ich predala len 3 000 kusov, pričom jeden kus stál 109 000 dolárov. Tým, že firma začala v malom, tým si vytvorila priestor na výskum a vývoj. Pomocou toho mohla Tesla postaviť lacnejší Model S a navyše, teraz jej patrí aj trh luxusných elektrických sedanov. V roku 2013 firma z tohto modeku predala necelých 20 000 kusov. V súčasnosti má Tesla skvelú pozíciu pre budúcu expanziu na väčšie trhy.

Tím

Výkonný riaditeľ Elon Musk spoločnosti Tesla je dokonalý vývojár a obchodník. Vďaka čomu dal dokopy tím ľudí, ktorý vyniká v oboch činnostiach.

Distribúcia

Väčšina firiem distribúciu podceňuje. Tesla ju berie veľmi vážne, a preto sa rozhodla vlastniť celý distribučný reťazec. Ostatné automobilové spoločnosti sa spoliehajú na nezávislých predajcov. Kdež to Tesla svoje autá predáva vo svojich prevádzkach, kde vykonáva aj ich servis. Je pochopiteľné, že vstupné náklady sú pri tomto prístupe oveľa vyššie ako pri tradičnej distribúcii prostredníctvom predajcov. To umožňuje lepšiu kontrolu nad skúsenosťami pri práci so zákazníkmi, upevňovať značku Tesla, ale hlavne to firme v dlhodobom meradle ušetrí peniaze.

Trvácnosť

Tesla si už na začiatku vytvorila výhodu a dnes postupuje rýchlejšie ako všetci ostatní. To znamená, že jej náskok by sa mal v najbližších rokoch rozširovať (nateraz to platí aspoň vo veľkosti trhovej kapitalizácie). Vďaka tomu si Tesla vybudovala žiadanú značku. Navyše, na rozdiel od všetkých ostatných značiek automobiliek, zakladateľ Tesly je stále vo funkcii, takže vo svojej činnosti tak skoro nepoľaví.

Tajomstvo

Tesla si uvedomila, že záujem o čisté technológie diktuje móda. Preto spoločnosti na čisté technológie s patentovo nechránenými výrobkami sa snažili od seba odlíšiť. Kdežto Tesla si vybudovala jedinečnú značku na základe tajomstva, že čistá technológia je skôr spoločenský fenomén, než environmentálnou nevyhnutnosťou.

Úspech firmy Tesla len dokazuje, že na samotnej čistej technológii nie je nič zlé. Tá najsilnejšia myšlienka, ktorá sa s ňou spája je, že svet naozaj potrebuje nové zdroje energie, čo dáva ľudom optimizmus ohľadom budúcnosti energie.